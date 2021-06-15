Сильна грозова злива, шквали та град: синоптик розповіла, яким регіонам не пощастить з погодою 16 червня

У середу, 16 червня, як, втім, і у вівторок, 15 червня, грозові дощі та інші прояви «веселої літньої атмосфери» очікуються в Україні практично повсюдно.

Такий прогноз погоди дає синоптик Наталія Діденко, відзначаючи, що вдень у середу буде тепло — до + 22 + 27 градусів ртутні стовпчики термометрів піднімуться у більшості регіонів країни.

Більш прохолодні хвилі — на заході України, у Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях та у Криму, де очікується + 20 + 23 градуси. У Карпатах «нуля» і снігу вже не буде, проте у горах все ще не жарко — до + 8 + 14 градусів, а у високогір'ї — і до + 5 + 11 градусів.

«На дощі, грози та інші сезонні прояви веселої літньої атмосфери 16 червня варто розраховувати практично всім — десь періодично падатиме одна-дві краплі, десь накриє сильною грозовою зливою зі шквалом та градом», — прогнозує синоптик.

За її словами, дощ з грозою можливий у середу в Києві. Вдень у столиці очікується до + 25 + 26 градусів.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач прогнозував, що справжньої літньої спеки варто чекати у третій декаді місяця, до 20 червня йтимуть дощі, а ночі будуть прохолодними.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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