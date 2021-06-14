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Погода

Народний синоптик розповів, коли в Україну прийде справжня спека

16:46 14 червня 2021
Київ

Незважаючи на холодну початок літа, попереду українців чекають дійсно спекотні дні. Про це «ФАКТАМ» сказав народний синоптик Леонід Горбань.

Під кінець другої декади червня в Україну прийде справжнє літо. У цей період іноді пройдуть невеликі дощі. Липень буде дещо прохолодніше, а ось в серпні жара повернеться, причому знову разом з невеликими дощами. Така погода протримається практично весь останній місяць літа.

Раніше повідомлялося, що директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда на аналізі статистики за останні 20 років дав прогноз, що літо 2021 року жарким.

Нагадаємо, відомий синоптик розповіла «ФАКТАМ», до які капризи погоди чекають українців влітку 2021 року.

Озвучений також прогноз, коли на країну обрушаться найбільш сильні зливи.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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