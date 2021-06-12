Тепло не утрималося: в найближчі дні Україну заллють дощі

Недовгий період сухої та спекотної погоди змінився дощами і похолоданням. Як і обіцяли синоптики, з північного заходу насувається холодний атмосферний фронт, а разом з ним прийшли зливи і грози. За прогнозами синоптика Наталії Діденко, в зону опадів вже потрапили Житомирська, Київська і Вінницька області.

Імовірність гроз збережеться до кінця дня. В окремих районах синоптики обіцяють град та посилення вітру до 15−20 метрів на секунду.

13 червня дощами буде охоплена вся територія України. Особливо сильні опади прогнозуються в Карпатах, а на заході і в південно-західній частині України під час грози вітер до 20 м/с.

Починаючи з 14 червня, дощі і грози будуть поступово зміщуватися на Лівобережжя. Ночі стануть прохолодніше — в західних областях до +8 градусів.

За розрахунками народних синоптиків, тепла погода повинна встановитися в Україні 20−23 червня. З початку третьої декади і до кінця місяця спекотні дні будуть чергуватися з короткочасними дощами.

Фото https://ua.depositphotos.com, tala. didenko / facebook, meteo.gov.ua

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