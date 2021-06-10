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Погода

Де в Україні пройдуть грози 10 червня: прогноз синоптиків

9:24 10 червня 2021
гроза

Дощі з грозами, які у четвер, 10 червня, очікуються на всій території України, зумовить циклон, «який затримався» в країні.

Проте, згідно з даними Укргідрометцентру, температура повітря вдень буде досить високою — у середньому + 22 + 24 по країні.

Найтепліше буде в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях — до + 25 + 26 градусів.

До речі, є погодні прикмети, пов'язані з 10 червня, коли православні та греко-католики відзначають одне з дванадцяти найважливіших християнських свят — Вознесіння Господнє. Вважалося, що якщо у цей день дощитиме, то і літо буде «мокрим» та холодним, з великою кількістю гроз. А якщо погода на Вознесіння гарна, то це практично гарантує багатий урожай і тривалий тепло, яке може протриматися аж до дня Святого Михайла (21 листопада).

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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