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Погода

У апреля наконец «проснется совесть»: синоптик пообещала украинцам до +20, но ночи еще холодные

16:17 9 апреля 2021
Весна

В выходные дни, 10−11 апреля, в Украине установится сухая и теплая погода.

«У апрельских градусов наконец-то проснется совесть и они достигнут днем ​​+12 + 18-ти, а в воскресенье на западе даже + 20-ти», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Впрочем, есть у апрельской погоды и «ложка дегтя» в «бочке меда» — ночью будет все еще холодно — от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

В Киеве в выходные дни тоже будет тепло: в субботу + 12 + 14, в воскресенье + 14 + 16 градусов.

Однако во второй половине следующей недели в западной части Украины, на севере и местами в центральных областях снова ожидается похолодание — возможен даже мокрый снег.

«Этот каверзный прогноз — предварительный, потребует уточнения», — добавляет Наталья Диденко.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач прогнозировал, что в средине апреля хорошо потеплеет, а в конце декады похолодает, пойдут дожди со шквалами. Затем температура начнет подниматься, и кратковременные осадки уже не испортят общей картины.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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