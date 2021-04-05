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Погода

Синоптик Диденко дала «холодный» прогноз на Благовещение

12:13 5 апреля 2021
Снег

На Благовещение, 7 апреля, местами в Украине ожидаются дожди, которые будут переходить в мокрый снег.

«На Благовещение холодная воздушная масса продвинется дальше, одновременно с юго-запада в Украину прыгнет циклон. Поэтому из-за этой сомнительной дружбы арктического холода и средиземноморской влаги дожди будут переходить в мокрый снег. Преимущественно на западе и севере Украины. Левобережье будет принадлежать теплой погоде, поэтому там ожидаются преимущественно дожди», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Днем ранее, 6 апреля, в западных областях Украины ожидается мокрый снег, в Карпатах возможен сильный снег. В Житомирской, Виницкой, Киевской и Черниговской областях — периодически небольшие дожди.

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Фото автора.

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