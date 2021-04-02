В Киеве апрель начался с температурного рекорда

В Киеве 1 апреля среднесуточная температура воздуха составляла + 14,1 градуса.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, это на 1,1 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году.

Метеорологи отмечают, что такая температура воздуха соответствует климатической норме начале мая.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о холодном фронте. По ее прогнозам, в воскресенье, 4 апреля, ночью столбики термометров могут местами опуститься до 0−2 градусов ниже нуля. 3 апреля в течение дня максимальная температура воздуха ожидается до + 6 + 11 градусов, а 4 апреля — до + 6 + 12 градусов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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