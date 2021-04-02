27.79 / 28.00 32.61 / 32.97
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Погода

В Киеве апрель начался с температурного рекорда

16:41 2 апреля 2021
Весна в Киеве

В Киеве 1 апреля среднесуточная температура воздуха составляла + 14,1 градуса.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, это на 1,1 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году.

Метеорологи отмечают, что такая температура воздуха соответствует климатической норме начале мая.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о холодном фронте. По ее прогнозам, в воскресенье, 4 апреля, ночью столбики термометров могут местами опуститься до 0−2 градусов ниже нуля. 3 апреля в течение дня максимальная температура воздуха ожидается до + 6 + 11 градусов, а 4 апреля — до + 6 + 12 градусов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

87

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Маша Полякова

Дочь Поляковой возмутила неприличным жестом

Илья Самсонов

Российского вратаря НХЛ отправили в нокаут на 20-й секунде матча

Ольга Фреймут

Ольга Фреймут дала совет дамам на случай конфуза с отрыжкой или пуканьем

Михаил Задорнов

Павел Воля и Гарик Харламов проиграли «битву» покойному комику

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер