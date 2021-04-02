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Погода

Синоптик Диденко спрогнозировала морозы

13:46 2 апреля 2021
Мороз

Синоптик Наталья Диденко, 1 апреля пошутившая о снеге и метелях в Украине, вновь сообщила о похолодании и даже морозах.

На своей страничке в соцсетях синоптик отметила, что ее прогноз о надвигающемся холодном фронте был не шуточным.

«В воскресенье, 4 апреля, уже ночью столбики термометров могут местами опуститься до 0−2 градусов мороза», — предупреждает Наталья Диденко.

Ожидается, что в субботу, 3 апреля, дожди пройдут в восточной части и местами в западных областях Украины, в Карпатах — с мокрым снегом. На остальной территории — существенные осадки маловероятны.

В воскресенье, 4 апреля, осадков станет больше — западе страны ожидается дождь и мокрый снег, в большинстве областей Украины — местами небольшой дождь.

3 апреля в течение дня максимальная температура воздуха составит + 6 + 11 градусов, а 4 апреля — до + 6 + 12 градусов.

Эксклюзивный материал о том, какой будет погода в начале апреля, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото автора.

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