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Погода

Синоптик Диденко спрогнозировала снегопады

12:39 1 апреля 2021
Снег

На Украину надвигается холодный атмосферный фронт, который принесет в страну осадки, в том числе и снег, а местами и метели.

«Неустойчивая весна дарит нам, соответственно, неустойчивые синоптические процессы. Не исключение — и начало апреля. Хотя 1 апреля практически во всех областях Украины ожидается роскошная температура воздуха — до + 14 + 20 градусов, то уже 2 апреля ситуация кардинально изменится», — пишет синоптик Наталья Диденко на своей страничке в соцсетях.

По ее прогнозам, 2 апреля в большинстве областей Украины ожидаются мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, местами метели и снежные заносы. В южной части снег будет «перемешиваться» с дождем, провоцируя обледенения.

Ближайшей ночью ожидается резкое снижение температуры — до 1−7 градусов мороза. А днем в пятницу столбики термометров будут колебаться в пределах от 4 градусов мороза до 1 тепла.

«Киевлян также не обойдет непогода. Ведь фронт будет пересекать столицу как раз ночью и утром 2 апреля — в эти часы в столице выпадет снег и мокрый снег, возможны метели, налипание мокрого снега! Днем осадки ослабнут, однако температура воздуха в пятницу снизится до 2−5 градусов мороза», — предупреждает синоптик.

Ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня прогнозировала, что к 7 апреля температура воздуха поднимется до 15−18 градусов тепла.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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