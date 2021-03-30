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Погода

Еще теплее: синоптик Диденко откорректировала прогноз на 1 апреля

12:40 30 марта 2021
Весна в Киеве

Синоптик Наталья Диденко, ранее прогнозировавшая, что 1 апреля воздух местами прогреется до +18 градусов, уточнила дневную температуру в первый день второго месяца весны.

«Малыш апрель в свой первый день придет к нам с чудесными +12+19 градусами, а в западных областях Украины возможны грозы», — пишет синоптик в социальных сетях.

Что же касается погоды в среду, 31 марта, то в большинстве областей Украины днем ожидается + 10 + 14 градусов. В восточных областях будет прохладнее — до + 6 + 9 градусов. На Полтавщине, в Днепре и районах, в Запорожье, в Николаевской области и в Крыму ожидается +8+12 градусов тепла. На западе — до + 15 + 18 градусов.

Напомним, что 30 марта отмечают праздник, который в народе называют Теплым Алексеем — он символизирует приход весеннего тепла. Говорят, если в этот день стоит хорошая погода, то будет богатый урожай, а если холодно, то весна будет затяжной.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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