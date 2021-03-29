Синоптик Диденко спрогнозировала «взрыв» тепла

В Украину скоро придет настоящая весенняя погода. Такой прогноз синоптик Наталья Диденко дала в своем Facebook.

«Ближайший „взрыв“ тепла приходится на 1 апреля, вероятно до +16, +18 градусов. Смело планируйте что-то на открытом воздухе», — написала Наталья Диденко о погоде в Киеве. Но такой прогноз можно отнести ко всей Украине.

Перед этим во вторник, 30 марта, в Украину придет антициклон и на большей части территории страны воцарится сухая погода. Небольшие дожди возможны только в западных регионах, в Одесской области и в Крыму. В ночь на вторник в восточных областях прогнозируется даже «минусовая» температура. Но со среды по всей Украине будет тепло.

Ранее Диденко порадовала украинцев прогнозом на начало апреля.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

226

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter