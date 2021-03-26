«Весна взорвется»: синоптик Диденко решила порадовать украинцев особой картой

Настоящее весеннее тепло придет в Украину 31 марта — 1 апреля. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Еще немного — и весна взорвется зелеными листочками и нежными солнечными цветами», — написала она.

Синоптик опубликовала прогностическую карту для того, чтобы «глаз заранее полюбовался солнышком и теплыми градусами».

А в предстоящие выходные, 27 и 28 марта, в Украине ожидаются небольшие осадки и повышение температуры воздуха.

В субботу, 27 марта, на Левобережье будет облачно и небольшие осадки. На остальной территории сухо.

В воскресенье, 28 марта, атмосферный фронт принесет дожди в западные, северные и центральные области, а вечером фронт дойдет до Одесской области. Восточная часть Украины 28 марта побудет в сухой погоде.

По прогнозу Диденко, 27 марта в Украине повсеместно потеплеет, ожидается в течение дня + 8 — + 13 градусов, на Западе + 10 — + 16 градусов, на Донетчине, Луганщине, в Днепре с районами и в Запорожье немного свежее: + 7- + 9 градусов.

В воскресенье, 28 марта, из-за холодного атмосферного фронта, на западе Украины снова похолодает до + 6- + 9 градусов, на остальной территории еще побудет теплая погода.

В Киеве в субботу без осадков, температура воздуха +10-+12 градусов. В воскресенье прохладнее и дождь.

О том, когда в Украину придет настоящая весна, в материале «ФАКТОВ».

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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