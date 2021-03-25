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Погода

До +16 градусов! Синоптик Диденко дала прогноз на начало апреля

13:29 25 марта 2021
Первоцветы

Последняя неделя марта 2021 года порадует украинцев настоящим теплом — столбики термометров покажут +12-+16 градусов. Такой прогноз в своем Facebook обнародовала синоптик Наталья Диденко.

«Следующая неделя вместе с самым прекрасным апрелем явно нас порадует приемлемыми градусами», — пишет она, советуя уже начинать готовить демисезонные пальто и облегченные куртки.

Судя по синоптической карте, опубликованной синоптиком, на территорию Украины движется антициклон «Квазимодо», хотя на его пути еще находится циклон «Маргарет».

Текущая синоптическая ситуация

Напомним, в комментарии «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня предупредила, что в апреле возможно некоторое снижение температуры, но не до мороза. «Если говорить о погоде в начале месяца, то после 1−2 апреля на несколько дней стоит ожидать снижения температуры до 10 градусов тепла. А потом она снова начнет расти и к 7 апреля поднимется до плюс 15−18 градусов», — заявила синоптик.

Иллюстративное фото с Pixabay

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