27.79 / 28.00 32.76 / 33.12
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Погода

Плюс 14 градусов: синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

10:08 25 марта 2021
тепло весна

Согласно недавним прогнозам, с 28 марта в Украине начнется потепление, правда, температура пока поднимется несущественно. Когда же придет долгожданное весеннее тепло? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

— Могу сказать, что тепло будет нарастать постепенно. Если у нас сейчас температурный фон, близкий к норме, то будет уже выше нормы, — рассказывает «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. - До конца марта днем температура будет колебаться в пределах 10−15 градусов тепла, на западе страны возможно и плюс 18. А по ночам ожидается преимущественно 1−6 со знаком плюс. Правда, в апреле возможно некоторое снижение температуры, но не до мороза. Если говорить о погоде в начале месяца, то после 1−2 апреля на несколько дней стоит ожидать снижения температуры до 10 градусов тепла. А потом она снова начнет расти и к 7 апреля поднимется до плюс 15−18 градусов. Осадков в эти дни будет мало. Время от времени активные процессы над Европой могут приносить небольшие дожди.

В пятницу, 26 марта, небольшой дождь возможен на юге страны, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Донецкой области столбики термометров опустятся до плюс 5−7, в Закарпатской области воздух прогреется до 12 градусов тепла.

В субботу, 27 марта, по всей территории Украины ожидается сухая погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в Сумской и Донецкой областях — плюс 7, в Закарпатье потеплеет до плюс 14 градусов.

В воскресенье, 28 марта, дождь ожидается на западе и местами на севере страны, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в западных, северных и восточных областях — плюс 7, в Черновицкой области воздух прогреется до 12 градусов тепла.

В понедельник, 29 марта, дождь возможен местами на севере, юге и востоке страны, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в западных областях потеплеет до 9−11 градусов. В Закарпатье будет наиболее высокая температура — плюс 13 градусов.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, только к началу апреля повеет весной. «Но и апрельское тепло продержится недолго. Снова зарядят дожди, и похолодает», — сообщил «ФАКТАМ» синоптик. Ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик дал прогноз погоды в Украины на весну.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

443

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

«Были больше»: покрасовавшаяся грудью Алина Гросу ответила на подозрения

машины

Владельцам авто могут запретить поездки дальше определенного населенного пункта

Дэвид Аксельрод

«Верните себе мозг!» Алене Мозговой пришлось вступиться за потерявшего волосы мужа

Судно

Суэцкий канал заблокирован: что там творится и чем чревато

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер