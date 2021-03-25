Плюс 14 градусов: синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Согласно недавним прогнозам, с 28 марта в Украине начнется потепление, правда, температура пока поднимется несущественно. Когда же придет долгожданное весеннее тепло? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

— Могу сказать, что тепло будет нарастать постепенно. Если у нас сейчас температурный фон, близкий к норме, то будет уже выше нормы, — рассказывает «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. - До конца марта днем температура будет колебаться в пределах 10−15 градусов тепла, на западе страны возможно и плюс 18. А по ночам ожидается преимущественно 1−6 со знаком плюс. Правда, в апреле возможно некоторое снижение температуры, но не до мороза. Если говорить о погоде в начале месяца, то после 1−2 апреля на несколько дней стоит ожидать снижения температуры до 10 градусов тепла. А потом она снова начнет расти и к 7 апреля поднимется до плюс 15−18 градусов. Осадков в эти дни будет мало. Время от времени активные процессы над Европой могут приносить небольшие дожди.

В пятницу, 26 марта, небольшой дождь возможен на юге страны, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Донецкой области столбики термометров опустятся до плюс 5−7, в Закарпатской области воздух прогреется до 12 градусов тепла.

В субботу, 27 марта, по всей территории Украины ожидается сухая погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в Сумской и Донецкой областях — плюс 7, в Закарпатье потеплеет до плюс 14 градусов.

В воскресенье, 28 марта, дождь ожидается на западе и местами на севере страны, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в западных, северных и восточных областях — плюс 7, в Черновицкой области воздух прогреется до 12 градусов тепла.

В понедельник, 29 марта, дождь возможен местами на севере, юге и востоке страны, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в западных областях потеплеет до 9−11 градусов. В Закарпатье будет наиболее высокая температура — плюс 13 градусов.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, только к началу апреля повеет весной. «Но и апрельское тепло продержится недолго. Снова зарядят дожди, и похолодает», — сообщил «ФАКТАМ» синоптик. Ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик дал прогноз погоды в Украины на весну.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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