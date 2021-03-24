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Погода

«И даже гололед!» Синоптик Диденко припугнула украинцев прогнозом

12:59 24 марта 2021
Снег

В четверг, 25 марта, в Украине будет по-прежнему холодно, местами ожидается сильный ветер, снег и даже гололедица.

Такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко, уточняющая, что юг страны в этот день будет одним из самых холодных регионов страны, а север — теплым.

«25 марта в южной части Украины, на востоке и в большинстве центральных областей в течение дня ожидается + 1 + 5 градусов. А на севере, западе и в Винницкой области воздух прогреется до + 4 + 9 градусов, в Закарпатье до +10 +11 градусов», — уточняет Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в «теплых» областях существенные осадки маловероятны. На остальной территории ожидается снег, налипание мокрого снега и усиление ветра до штормового.

«В Киеве четверг наконец-то блеснет ласковее солнцем — будет без осадков и в течение дня воздух прогреется уже до +7 градусов. В конце недели, в выходные, потепление коснется всех областей Украины», — обещает синоптик.

Напомним, что 25 марта римокатолики, протестанты и представители церквей восточного обряда отмечают Благовещение Господнее. Считается, что по погоде в этот день можно определить, чего ждать в обозримом будущем. Так, ясный день обещает благополучный год и такую же погоду на Пасху, а туман — наводнение.

Фото автора.

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