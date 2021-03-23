Синоптик Диденко добавила «ложку дегтя» в прогноз о потеплении

К концу недели в Украину придет потепление, но до настоящей весны еще далеко. Такой прогноз опубликовала в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

В среду, 24 марта, в Украине будет холодно. Мокрый снег прогнозируется практически во всех областях. Днем температура не поднимется выше 6 градусов тепла, ночью ударят даже небольшие морозы. Порывы ветра будут достигать штормовых.

В Киеве ночью: от -2°С до -4°С, днем: от +3°С до +5°С. Мокрый снег будет идти только ночью — днем осадки не предвидятся.

«Потеплеет, хотя и не существенно, в конце недели», — прогнозирует Наталья Диденко, отмечая, что холода отступают медленно.

Напомним, синоптик предупредила украинцев также о приближающихся магнитных бурях.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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