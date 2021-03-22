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Погода

Синоптик назвала дату наступления долгожданного тепла в Украине

9:02 22 марта 2021
Небо

Потепление в Украине ожидается лишь через неделю.

Такой предварительный прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко, которая размещает на своей страничке в соцсетях «погодную» карту на 28 марта.

«Еще все может измениться. Но так хотелось показать именно этот, предыдущий прогноз, когда можно будет хотя бы один слой одежды снять под надоевшим пуховиком», — шутит синоптик.

Что же касается погоды на ближайшие дни, то все еще будет холодно. Так, днем в понедельник, 22 марта, температура воздуха будет колебаться от 2 до 6 градусов тепла, на три градуса теплее — на юге, востоке и местами в центральных регионах страны.

Ранее в Укргидрометцентре предполагали, что после 25 марта температура повысится на 3−5 градусов, и что существенных осадков не будет.

Фото автора.

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