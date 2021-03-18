Синоптик Диденко отреагировала на жесткий карантин в Киеве «прогнозом-надеждой»

После того, как в Киеве был объявлен жесткий карантин, синоптик Наталья Диденко огласила оптимистичный прогноз погоды на ближайшее время. В целом, по словам синоптика, погода будет благоприятствовать прогулкам в скверах и парках. Осадки маловероятны, сильного ветра также не ожидается.

«Что будет до 9 апреля, не скажу, надеюсь, что будет явно теплее, а завтра дневная температура воздуха будет колебаться около скромных +3…+5 градусов… В субботу будет облачно, а прогуляться лучше в воскресенье — в Киеве будет светить солнышко», — обещает синоптик.

Что касается погоды в Украине, то днем 19 марта в большинстве областей будет холодно, но без морозов — около 2−6 градусов тепла, в Крыму до +5…+9 градусов. Заморозки возможны ночью, особенно сильные — в западных областях (до -7 градусов).

Напомним, в Украинском гидрометцентре ожидают, что с 20 марта прекратятся осадки, а после 25 марта дневная температура ощутимо повысится. А вот народные синоптики уверены, что теплой весенней погоды стоит ждать не раньше апреля.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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