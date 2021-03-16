Украинцам пообещали потепление и назвали дату

Потепление в Украине ожидается в начале второй декады марта.

Такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко. «До конца недели будет холодно, а потепление ориентировочно придет накануне Всемирного дня метеоролога — 22−23 марта», — пишет Диденко на своей страничке в соцсетях.

Что же касается погоды на среду, 17 марта, то в большинстве областей страны ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Впрочем, северная часть Украины избежит существенных осадков.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что во второй декаде марта немного потеплеет, но потом опять похолодает, придут дожди с мокрым снегом, а весной повеет к началу апреля. Леонид Горбань также отмечал, что вслед за потеплением в апреле вновь похолодает, зарядят дожди. Первая же половина мая ожидается тоже дождливой, но теплой.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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