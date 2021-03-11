Погода в Украине: синоптики рассказали, когда потеплеет и надолго ли

Как долго продержится похолодание, когда в Украину придет тепло и надолго ли — с этими вопросами «ФАКТЫ» обратились к синоптикам.

— С 13 марта ожидается повышение температуры до плюс 3−8 градусов, а на юге, в Прикарпатье и Закарпатье — до плюс 10 градусов, — рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. — Такая погода продержится до 18 марта, затем снова придет похолодание. Так что по ночам будут морозы до минус 5, днем — около 0, а местами и минус 2. Для марта это нормальный температурный фон.

Что касается осадков, то их стоит ожидать на южной и восточной части страны. Они будут в виде дождя и мокрого снега.

В ближайшие выходные будет ветрено, порывы до 15−20 метров в секунду, в Карпатах — 25−30 метров в секунду. В горах возможны метели.

В пятницу, 12 марта, небольшие дожди, местами с мокрым снегом, ожидаются практически по всей стране, кроме восточной части, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на востоке столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3, на западе воздух прогреется до 4−7 градусов тепла.

В субботу, 13 марта, небольшие дожди ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в Одесской, Николаевской и Херсонской. Скорость ветра — до 12 метров в секунду. Дневная температура — до плюс 6−8 градусов, на востоке холоднее — плюс 1−4 градуса.

В воскресенье, 14 марта, осадков не ожидается, скорость ветра — до 12 метров в секунду. Днем на востоке термометры покажут плюс 2−6, на юге — до плюс 11 градусов.

В понедельник, 15 марта, дожди возможны на западе и в Одесской области, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в Луганской области плюс 2−4, в центре — плюс 5−7, на западе и юге плюс 7−10, в Крыму — до 11 градусов тепла.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань дал долгосрочный прогноз погоды в Украине на март, апрель и май.

Фото в заголовке Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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