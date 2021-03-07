Сильный ветер и снег: Украину накрыло похолодание

В Украину вернулось похолодание и сильный северо-западный ветер, который в воскресенье, 7 марта, может достигать штормовых значений. Как сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко, поздно вечером на Волыни, Ровенщине и во всех северных областях есть вероятность снега и мокрого снега.

Ночью будет морозно — столбики термометров опустятся до минус 7 градусов, а на крайнем севере Украины и в Карпатах — до минус 12 градусов.

Днем же по Украине в среднем ожидается 2−6 градуса тепла.

В Киеве воскресенье также обещает быть ветреным и холодным (ночью до минус 3−6 градусов), а в понедельник термометры покажут только +2+4 градуса.

В свою очередь в Украинском Гидрометцентре уточнили, что 7 марта по всей Украине днем ожидаются порывы ветра 15−20 метров в секунду (уровень опасности I, «желтый»).

Кроме того, в воскресенье в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (III уровень).

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Фото lviv.24tv.ua/



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