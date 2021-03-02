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Погода

Жителей четырех областей предупредили о приближающемся наводнении

22:49 2 марта 2021
наводнение

В западных областях Украины ожидается выход рек из берегов. 3−5 марта уровень воды в реках поднимется, в связи с чем возможно затопление сельскохозяйственных угодий, подтопление хозяйственных построек и жилых домов. Об этом предупредила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Желтый уровень опасности объявлен в Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях. В зоне риска — бассейны рек Западного Буга и Припяти. Наводнение грозит селам трех областей, а также городу Червонограду на Львовщине в районе реки Солокия.

Напомним, в 2020 году западные области Украины пережили масштабное наводнение. Жители Львова рассекали по улицам на надувных лодках.

Фото архив dsns.gov.ua

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