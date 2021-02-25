Мороз и сильный ветер: синоптики дали прогноз погоды в Украине на начало марта

Зима уже не вернется, пообещали на днях синоптики. «ФАКТЫ» решили уточнить в Гидрометцентре прогноз погоды на конец февраля — начало марта. Когда же в Украину придет весеннее тепло?

— В ближайшие дни ожидается теплая погода, — рассказывает «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. — Благодаря приходу тепла из Западной Европы дневная температура в большинстве областей ожидается в пределах плюс 7−12 градусов, по ночам стоит ждать нулевую и даже плюсовую температуру. Осадки возможны 27 февраля в виде дождя с мокрым снегом, но они будут небольшими.

С 29 февраля до 2 марта температура снизится, по ночам снова вернется слабый мороз до минус 5, днем ожидается плюс 1−6 градусов, а на юге и в Закарпатье — даже плюс 9. Будет очень ветрено, порывы ветра до 15−20 метров в секунду.

6 марта снова возможно снижение температуры до небольшого минуса, — сообщила Наталья Голеня.

В пятницу, 26 февраля, ожидается сухая и солнечная погода. Скорость ветра — около 10 метров в секунду. Дневная температура на востоке станы 5−7 градусов тепла, на западе и юге — до плюс 15 градусов.

В субботу, 27 февраля, ожидается небольшой дождь, на восточной части — со снегом. Скорость ветра — около 8 метров в секунду. Дневная температура воздуха существенно снизится — до плюс 2—8 градусов.

В воскресенье, 28 февраля, снова выглянет солнце, но температура воздуха еще немного снизится на всей территории страны. Скорость ветра 7−12 метров в секунду.

В понедельник, 1 марта, солнечно и сухо, скорость ветра — 5−10 метров в секунду. На востоке страны температура воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса, в центре — 2−4 градуса тепла, на юге и западе — 3−5 градусов со знаком плюс.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань в интервью «ФАКТАМ» дал долгосрочный прогноз погоды в Украине. Что касается начала календарной весны, то оно, по его расчетам, может «порадовать» украинцев снегом, дождями и морозами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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