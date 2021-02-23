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Погода

От -15 до +17: какой будет погода в Украине 24 февраля

15:18 23 февраля 2021
Сосульки

В среду, 24 февраля, погода в Украине будет сильно отличаться в зависимости от региона.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, температура воздуха ожидается «контрастной» — от дневных +15 градусов на западе страны до ночных -15−17 градусов на востоке и севере.

«В западных областях будет теплее, в течение дня + 7 + 12 градусов, в Закарпатье и Прикарпатье местами до +15 градусов. В восточной части, в целом на Левобережье и даже в южной части днем ожидается 0−5 градусов мороза, на востоке до -7 градусов», — прогнозирует синоптик и добавляет, что на остальной территории — около нуля, а в Крыму местами до + 1 + 4 градусов.

Несмотря на то что в Украине будет доминировать антициклон, атмосферный фронт северного циклона принесет 24 февраля в страну снег, мокрый снег и даже дождь — в зависимости от температуры воздуха. На крайнем западе, в восточных областях, в большинстве южной части Украины существенные осадки не предвидятся.

«В Киеве в среду будет прохладно — днем только около нуля. Пройдет снег и мокрый снег, что сразу усложнит ситуацию на дорогах. В дальнейшем потепление восстановится. Постепенно», — обещает синоптик.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что переход от зимы к весне в Украине произойдет на этой неделе. По его прогнозам, если холода и будут возвращаться, то это будут лишь краткосрочные проявления. «Так что весна в Украине почти стартовала», — отметил он.

Фото автора.

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