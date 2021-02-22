Зима уже не вернется: главный синоптик Украины предрек скорый приход весны

В Украине на смену сильным морозам придет потепление. Об этом директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил в эфире канала «Украина 24».

«Приход весны в Украину — это переход среднесуточной температуры в стойком режиме через 0 градусов в сторону повышения. И этот переход произойдет на этой неделе. Можно говорить о том, что зима, если и вернется, это будут очень краткосрочные проявления. Так что весна в Украине почти стартовала», — утверждает Николай Кульбида.

Синоптик Наталья Диденко также говорит о скором приходе весны, но прогнозирует, что на неделе местами будут заморозки. Об этом она сообщила в своем Facebook.

По ее словам, во вторник, 23 февраля, на северо-востоке стране будет подмораживать до -15°С. При этом на юге температура поднимется до +9°С. А на Закарпатье — до +12°С. На остальной территории Украины температура будет около нуля — это касается и Киева. в котором пройдет мокрый снег.

Напомним, зима продолжает сопротивляться смене сезона — в некоторых регионах идет снег.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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