Долгосрочный прогноз: когда в Украину придет настоящее тепло

После морозов под минус 30 в Украине ожидается оттепель. Значит ли это, что зима заканчивается не только по календарю и скоро наступит настоящая весна? На эти вопросы «ФАКТАМ» ответили известные синоптики.

— 19 февраля возможно усиление мороза из-за прихода антициклона, — рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. - Так, в южной и восточной части страны ночью ожидается минус 20−25 градусов, днем минус 8−13 градусов. В Закарпатье ночью до минус 13−18 градусов, днем — минус 3−8 градусов.

20 февраля мороз начнет спадать. А 21 и 22 февраля практически по всей территории Украины пойдет повышение температуры до оттепели. Сначала днем, а через пару дней и по ночам будет около 0 или слабый плюс, затем дневная температура повысится до 1−6 градусов тепла, на юге и Закарпатье — до плюс 8−10 градусов. Теплый период продержится до 25 февраля, затем опять возможно снижение температуры. Так что это еще не весна.

В пятницу, 19 февраля, небольшой снег местами возможен на востоке и юге Украины. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Сумской и Черниговской областях столбики термометров опустятся до отметок минус 12, в Закарпатье воздух прогреется до плюс 4 градусов.

В субботу, 20 февраля, на западе ожидается дождь с мокрым снегом. Скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в Сумской области — до 5 градусов мороза, в Закарпатской области — до 6 градусов тепла.

В воскресенье, 21 февраля, небольшой снег возможен на севере, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на востоке местами до 1 градуса мороза, на западе страны — до 9 градусов тепла.

В понедельник, 22 февраля, небольшой дождь, местами с мокрым снегом, ожидается в восточной части страны. Скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на востоке до плюс 4 градусов, на западе - до 12 градусов тепла.

Народный синоптик Леонид Горбань ранее спрогнозировал, что 20 февраля температура воздуха перевалит нулевую отметку и станет плюсовой.

— По моим расчетам, температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла. 25 и 27 февраля возможен снег с дождем, — сказал «ФАКТАМ» народный синоптик.

— Какую погоду стоит ожидать весной?

— Начало календарной весны «порадует» украинцев снегом, дождями и морозами. Во второй декаде марта немного потеплеет, но потом опять похолодает, придут дожди с мокрым снегом.

И только к началу апреля повеет весной. Но и апрельское тепло продержится недолго. Снова зарядят дожди и похолодает.

Первая половина мая ожидается теплой, но дождливой. Во второй половине возможны две недели жары и сухой погоды. К концу мая дожди вернутся, а с ними и похолодание.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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