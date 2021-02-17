Готовьте резиновые сапоги: после морозов под минус 30 украинцев ждет резкая оттепель

В четверг, 18 февраля, будет еще холодно, но неделя завершится резким потеплением на всей территории Украины. Такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Температура начнет повышаться уже в ближайшие дни, но останется в пределах от 2 до 7 градусов мороза, а в северных областях — до -14°С. Плюсовые показатели будут только в Крыму и на Закарпатье.

В пятницу, 19 февраля, мороз местами усилится до -29 градусов. В Киеве ночью будет до -20°С, днем: 10−12 градусов мороза. А с воскресенья начнется потепление.

«Готовьте резиновые сапоги», — предупреждает Наталья Диденко.

Ранее сообщалось, когда из Украины уйдут зимние холода и прекратятся снегопады.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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