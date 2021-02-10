«Войдет в историю»: на Украину надвигается новый мощный циклон

В четверг, 11 февраля, в Украину придет циклон Volker, который значительно ухудшит погоду. Такой прогноз синоптик Наталья Диденко дает в своем Facebook.

«Похоже, что циклон Volker войдет в историю южного метеосериала», — написала Диденко. Она прогнозирует, что он окажется завершающим в серии южных циклонов.

Volker осложнит погоду в большинстве областей Украины. Ожидаются мокрый снег, ледяной дождь, гололедица, порывистый ветер.

Синоптик прогнозирует, что в выходные в Украину придет существенное похолодание.

Напомним, на разные регионы страны обрушились мощные снегопады — возникли серьезные проблемы с движением транспорта.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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