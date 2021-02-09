В Украину идет новый циклон

В среду, 10 февраля, Украину накроет очередной южный циклон со странным названием Ulf, который снова принесет осадки в большинство областей. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Снег ночью и утром будет на западе и севере, утром и днем ​​- на севере и в центральной части. Днем и вечером — на востоке, северо-востоке, в Запорожье и в Днепропетровской области. В Прикарпатье и в Карпатах ожидается снег с дождем, мокрый снег и дождь — в центре и востоке Украины.

Ветер северо-восточный, порывистый.

Температура в северной части и большинстве западных областей предполагается днем ​​-3−9 градусов мороза. На юго-западе, вокруг Карпат, от 3 мороза до 3 тепла.

В центральных областях и на востоке Украины от 4 мороза до 4 тепла. В южной части + 4 -+ 8 градусов, в Крыму до +12 градусов.

В Киеве в среду велика вероятность снегопада, снег пройдет утром. Днем ​​10 февраля циклон пойдет на восток, киевский снег ослабеет и прекратится.

11−12 февраля Украину ожидает еще один циклон и потепление. С воскресенья, по прогнозу Диденко, осадки ослабнут, а морозы серьезно усилятся.

Как и обещали синоптики, в феврале в Украине ожидаются температурные качели.

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