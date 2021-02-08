Украинцам пообещали потепление

Во вторник, 9 февраля, погоду Украины будет определять циклон, перемещающийся из Европы. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В большинстве областей пройдет снег, ночью на севере страны и Харьковской области — значительный снег, метели.

Температура ночью 5−10 градусов мороза, на северо-востоке до 13 градусов мороза, днем 0 — «минус» 5.

В западных областях -1−4 градуса со знаком «минус», на Волыни и Ровенщине до -7 градусов, в Черновицкой области около нуля, на Закарпатье до +5 градусов.

В центральных областях теплее — + 1 -+ 4 градуса. На востоке + 3 — + 6 градусов, в Харьковской области около нуля. На юге + 5 -+ 10, в Крыму до + 15 градусов тепла.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7−12 м/с, по всей Украине, кроме западных областей, порывы 15−20 м/с.

В Киеве ночью пройдет снег, возможна метель, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7−12 м/с, ночью порывы 15−20 м/с. Температура ночью 7−9 градусов мороза, днем 2−4 ниже нуля.

По прогнозу Укргидрометцентра, 10 февраля ночью в западных областях, днем на большей части территории страны ожидается снег и мокрый снег, на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7−12 м/с. Температура в существенно не изменится.

В Киеве ночью без осадков, днем снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7−12 м/с. Температура ночью 9−11 градусов мороза, днем 4−6 градусов мороза.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в феврале в Украине ожидаются температурные качели.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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