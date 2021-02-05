До -22 мороза: какой будет погода в Украине в выходные

В выходные дни, 6 и 7 февраля, в Украине ожидается существенное похолодание — местами морозы достигнут -22 градусов.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, наиболее низкая температура ожидается в северной и северо-восточной частях страны.

«В ночные часы температура воздуха там будет достигать -10−15 градусов, в ночь на воскресенье местами — до 15−22 градусов. Днем в субботу будут щипать за щеки -4−9 градусов, а воскресенье -9−12 градусов», — сообщает синоптик.

Наталья Диденко отмечает, что на остальной территории Украины ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -4−10 градусов, в центральной части — в районе -9−15 градусов. Днем ​​в субботу ожидается -1−6 градусов, а в воскресенье — до -4−9 градусов.

На юге будет теплее: 6 февраля днем ожидается около нуля, а 7 февраля подморозит. В Закарпатье и в Крыму днем — до + 2 + 5 градусов.

Преимущественно сухую погоду в Украине в эти дни обусловит антициклон Gizela. Разве что 6 февраля снег ожидается на юге и юго-западе страны, а 7 февраля — в западной части Украины. В Закарпатье и на юге Крыма вероятны дожди.

«В Киеве в выходные будет морозно. В субботу ночью -10−12, днем ​​-5−7 градусов. В воскресенье мороз усилится, ночью -15−17, днем ​​-9−12 градусов. Существенные осадки в течение 6−7 февраля в Киеве маловероятны», — отмечает Наталья Диденко и добавляет, что в понедельник, 8 февраля, западный циклон с атмосферными фронтами принесет очередные снегопады.

О том, какая погода прогнозируется в Украине до конца февраля, читайте в эксклюзивном материале на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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