В Украине спрогнозировали морозы до -23 C

С 5 февраля в Украину снова придут морозы. Как сообщает Украинский гидрометцентр, на северо-востоке к концу недели ночные температуры могут упасть до минус 20−23 градусов. В остальных регионах похолодание будет не таким резким, но тем не менее ощутимым.

В пятницу, 5, февраля морозы ударят во всех областях, кроме крайнего юга, у побережья морей, и на Закарпатье. Там сохранятся температуры, близкие к +2…+6 градусам. В Черниговской области синоптики обещают морозы до -8 днем и до -11 ночью. Вслед за Черниговом, в зону похолодания попадут Волынь, Житомирская область и Киев. В остальных регионах в течение суток температура будет колебаться от -1 до -3 градусов.

6−7 февраля на Правобережье ожидается снег, а в левобережных областях — усиление морозов. 8 февраля снегопады распространятся на всю Украину.

Напомним, сравнительно теплый январь-2021 поставил девять температурных рекордов. Синоптики прогнозируют, что температурные качели затянутся до 10 февраля, а потом придет теплая погода.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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