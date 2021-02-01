Январь в Киеве побил 9 температурных рекордов: синоптики рассказали, каким будет начало февраля

Среднемесячная температура воздуха января в Киеве составила -2,5°С, что превышает обновленную климатическую норму (1991−2020) на 0,7°С. Такие результаты метеонаблюдений обнародовала метеостанция Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Так, самым холодным днем первого месяца 2021 года стало 20 января, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 20,2 градуса, а самым теплым — 24 числа (максимальная температура поднялась сразу до +8,6 градуса).

«За месяц в Киеве климатологи зафиксировали 9 температурных рекордов», — говорится в сообщении обсерватории.

Что касается количества осадков, то оно в этот раз вдвое превысило месячную норму (на проспекте Науки выпало 63 мм).

Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в феврале температурные качели в Украине продолжатся — так, уже в середине недели в большинстве областей потеплеет, а в конце недели, в течение пятницы-субботы-воскресенья, снова усилятся морозы.

«В Киеве во вторник (2 февраля. — Авт.) — сухо, пауза от снега. Однако будет морозно, ночью -8−10 градусов, в окрестностях до -12 градусов, днем ​​-3−5 градусов. На дорогах гололедица», — предупредила она.

В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань в интервью «ФАКТАМ» спрогнозировал, что переменчивая погода продержится в Украине до 8 февраля, а в период с 11 по 20 февраля возможно новое похолодание, но уже не такое существенное, как в первой декаде месяца.

Напомним, в 2021 году зима бьет рекорды по всему миру. Так, в столице Индии Дели такого холода не наблюдалось за последние 119 лет. А в Испании зарегистрирована рекордно низкая температура (минус 34,1 градуса), а также самый обильный снегопад с 1971 года.

Фото akzent.zp.ua/

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