В Украине потеплеет: синоптики рассказали, когда изменится погода

Как и прогнозировали синоптики, в конце января погода резко ухудшилась, циклон принес в Украину сильный ветер, дожди и снегопады. Как долго продержится такая погода? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала «ФАКТАМ», что в западных, северных и центральных регионах Украины ожидается похолодание.

— В ближайшие пять суток возможно усиление морозов. По ночам столбики термометров опустятся до отметок минус 4−9 градусов, в Карпатах возможно и 18 градусов мороза, а днем температура воздуха будет колебаться от 2 мороза до 3 тепла, — говорит Наталья Голеня. — В начале февраля днем ожидается мороз до минус 5. А вот на юге температурный фон будет выше, чем на остальной территории страны, там столбики термометров покажут от 2 мороза до 3 тепла, в некоторые дни может быть до плюс 6 градусов. После 2 февраля в целом по стране возможно потепление. Будет от 0 до плюс 5 градусов, возможны дожди с мокрым снегом. Правда, иногда по ночам столбики термометров могут опускаться до отметок минус 3. Такие колебания температуры возможны до 10 февраля. А вот с 10 февраля в Украину придет теплая погода.

В четверг, 28 января, снег возможен на севере страны, на юге и востоке пройдет снег с дождем, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Черкасской и Кировоградской областях температура опустится до минус 1, в Крыму воздух прогреется до 8 градусов тепла.

В пятницу, 29 января, снег ожидается практически во всех регионах страны, кроме юга, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Киевской и Черниговской областях столбики термометров опустятся до отметок минус 2−3, а в Запорожской и Херсонской областях воздух прогреется до 3−4 градусов тепла.

В субботу, 30 января, снег накроет всю страну, на востоке и юге пройдет снег с дождем, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на западе, севере и в центре страны — минус 3, а в Крыму — до 8 градусов тепла.

В воскресенье, 31 января, по всей стране без осадков, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в западных и северных областях — 4−6 градусов мороза, а в Запорожской области воздух прогреется до 7 градусов тепла.

В понедельник, 1 февраля, небольшие дожди местами с мокрым снегом возможны в центральных, восточных и южных областях, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в западных регионах столбики термометров опустятся до минус 6, а в Херсонской области воздух прогреется до 7 градусов тепла.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань, такая переменчивая погода продержится в Украине до 8 февраля.

— По моим подсчетам, период с 1 по 10 февраля ожидается самым холодным, но ежедневно температура будет повышаться в среднем на 1−2 градуса, — говорит Горбань. — Так, 1 февраля возможен мороз 14 градусов, но уже к 10 февраля существенно потеплеет. Днем воздух будет прогреваться до 0 градусов. Кроме того, первая декада февраля будет довольно снежной. Снег ожидается 2, 3, 6, 7, 9 и 10 числа, сообщил народный синоптик. Позже, в период с 11 по 20 февраля, возможно новое похолодание, но уже не такое существенное, как в первой декаде месяца. Самым холодным днем этого периода будет 16 февраля, когда дневная температура опустится до 9 градусов мороза, а ночная — до минус 13−17 градусов. После этого начнется быстрое повышение температуры, которая к 20 февраля пересечет нулевую отметку и станет плюсовой. Вторая декада февраля будет малоснежной. А третья декада последнего зимнего месяца, с 21 по 28 февраля, будет сравнительно теплой. Согласно моим расчетам, температура будет колебаться в диапазоне от минус 1 до плюс 1. 25 и 27 февраля возможен снег с дождем.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обрушившийся на Одессу снежный ураган повалил сотни деревьев.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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