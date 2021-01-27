Резкое похолодание на юге Украины: объявлен "красный уровень" опасности

Украинский гидрометцентр объявил «красный» (самый высокий) уровень опасности в Одесской и Николаевской областях, где 28 января ожидаются резкое похолодание, сильная метель и снегопады.

Так, согласно прогнозам синоптиков, до вечера 28 января высота снежного покрова в указанных регионах может достичь 40 см, что будет сопровождаться сильной метелью, снежными заносами и налипанием мокрого снега. Скорость ветра также усилится до 15−20 метров в секунду.

В Кировоградской области уровень метеоопасности оценивается как «оранжевый» — ожидается сильный мокрый снег (до 30 см) и его налипание, тогда как в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях снегопад будет не столь значителен, поэтому в этих регионах введен I уровень опасности — «желтый».

«Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов», — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Напомним, в Киеве из-за сильного ветра приспустили главный флаг Украины, расположенный на киевских склонах.

Фото Думская

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