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Погода

Впереди – сильные морозы: синоптик рассказала о погоде в начале следующей недели

18:15 16 января 2021
снег

Вслед за снегопадами в Украину идут сильнейшие морозы. Ближайшей ночью местами ожидается до 28−30 градусов ниже нуля. Как сообщила синоптик Наталья Диденко, такие экстремальные температуры возможны в отдельных районах восточных и северо-восточных областей, а в большинстве регионов ночью — от 17 до 23 градусов ниже нуля.

Днем 17 января осадков не ожидается, только в Крыму и Приазовье местами снег и порывистый ветер. На дорогах гололедица. Морозы ослабнут до 10−17 градусов, на западе и на юге — до минус 3−10 градусов. В Киеве ожидаются от -13 до -15 градусов.

карта

Синоптик прогнозирует, что морозы в Украине продлятся до 20 января включительно, а уже 21 января с приходом теплых воздушных масс из Атлантики холода уйдут, наступит оттепель до +3 градусов в дневное время.

Напомним, ранее в Украинском гидрометцентре предупредили, что сильных снегопадов до 20 января не ожидается. А народные синоптики уже составили прогноз на февраль: последний месяц зимы обещает быть с небольшими морозами и мокрым снегом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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