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Погода

"До -22": синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

13:47 13 января 2021
Елка

Через несколько дней в Украине ожидается серьезное похолодание — с 15 по 19 января ночная температура упадет до -13−20 градусов, а местами — и до -22 градусов.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, холод в страну принесет воздух арктического происхождения.

Что же касается четверга, 14 января, то ночью ожидается мороз до -2−4 градусов, на севере местами и до -10 градусов. Днем — до пяти градусов мороза, на юге — около нуля.

«14 января снег ожидается в западных областях Украины, местами на севере и в Винницкой области. Восточная часть, южная, большинство центра освободятся от осадков и в четверг там будет сухо. Разве что в Крыму и Приазовье ожидается мокрый снег», — уточняет синоптик.

В Киеве ближайшей ночью — до -5 градусов, днем — до -2−4 градусов. Во второй половине дня или к вечеру ожидается снег.

Эксклюзивный материал о погоде в ближайшие дни и том, как долго в Украине задержатся холода, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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