Надолго ли придут сильные морозы: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели

В среду, 13 января, Украина ожидает прихода циклона Bartosz, который существенно усложнит погоду. По информации ГСЧС, в этот день в восточных областях выпадет снег, причем высота покрова будет достигать 15 сантиметров.

Действительно ли нам стоит ожидать настоящей зимы? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, с 14 января Украина окажется в поле повышенного давления, а с севера придет холодный арктический воздух, который принесет существенное похолодание.

— По ночам температура снизится до отметок минус 13−18 градусов, местами в северных областях будет до 21 градуса мороза, дневная также будет достаточно низкой — минус 10−16 градусов, — говорит Наталья Голеня. — На юге и в Закарпатской области термометры будут показывать минус 5. Такая холодная погода, практически без существенных осадков, продержится до 19 января. А с 20 января ожидается приход атлантического воздуха, который принесет потепление.

В четверг, 14 января, небольшой снег ожидается в западных и северных регионах Украины, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Ночью в Сумской области столбики термометров опустятся до минус 11, а в Крыму днем воздух прогреется до 4 градусов тепла.

В пятницу, 15 января, небольшой снег пройдет во всех регионах страны, в Крыму — снег с дождем. Скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в Киевской области столбики термометров опустятся до отметок минус 12, а в Крыму воздух прогреется до 1 градуса тепла.

В субботу, 16 января, небольшой снег возможен в центре и на востоке Украины, скорость ветра — около 8 метров в секунду. На севере страны днем — до минус 14−15, в Крыму похолодает до 3−5 градуса мороза.

В воскресенье, 17 января, небольшой снег возможен в западных областях, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в Киевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях — минус 15, на юге страны — минус 11, в Крыму дневная температура снизится до 8 градусов мороза.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, с 15 января в Украине ожидается резкое снижение температуры.

— По ночам похолодает до минус 16, — сказал «ФАКТАМ» Леонид Горбань. — Кроме этого, возможен небольшой снег. Такая погода продержится до 8 февраля. После этого температура будет чуть ниже нуля. А с 20 февраля придет тепло — до плюс 2. Такие небольшие перепады температур и мокрый снег ожидаются до конца зимы.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Леонид Горбань прогнозировал, что в феврале сохранится переменчивая погода.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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