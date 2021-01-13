27.97 / 28.21 33.89 / 34.35
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Погода

Надолго ли придут сильные морозы: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели

9:58 13 января 2021
зимняя погода в Киеве

В среду, 13 января, Украина ожидает прихода циклона Bartosz, который существенно усложнит погоду. По информации ГСЧС, в этот день в восточных областях выпадет снег, причем высота покрова будет достигать 15 сантиметров.

Действительно ли нам стоит ожидать настоящей зимы? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, с 14 января Украина окажется в поле повышенного давления, а с севера придет холодный арктический воздух, который принесет существенное похолодание.

— По ночам температура снизится до отметок минус 13−18 градусов, местами в северных областях будет до 21 градуса мороза, дневная также будет достаточно низкой — минус 10−16 градусов, — говорит Наталья Голеня. — На юге и в Закарпатской области термометры будут показывать минус 5. Такая холодная погода, практически без существенных осадков, продержится до 19 января. А с 20 января ожидается приход атлантического воздуха, который принесет потепление.

В четверг, 14 января, небольшой снег ожидается в западных и северных регионах Украины, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Ночью в Сумской области столбики термометров опустятся до минус 11, а в Крыму днем воздух прогреется до 4 градусов тепла.

В пятницу, 15 января, небольшой снег пройдет во всех регионах страны, в Крыму — снег с дождем. Скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в Киевской области столбики термометров опустятся до отметок минус 12, а в Крыму воздух прогреется до 1 градуса тепла.

В субботу, 16 января, небольшой снег возможен в центре и на востоке Украины, скорость ветра — около 8 метров в секунду. На севере страны днем — до минус 14−15, в Крыму похолодает до 3−5 градуса мороза.

В воскресенье, 17 января, небольшой снег возможен в западных областях, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в Киевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях — минус 15, на юге страны — минус 11, в Крыму дневная температура снизится до 8 градусов мороза.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, с 15 января в Украине ожидается резкое снижение температуры.

— По ночам похолодает до минус 16, — сказал «ФАКТАМ» Леонид Горбань. — Кроме этого, возможен небольшой снег. Такая погода продержится до 8 февраля. После этого температура будет чуть ниже нуля. А с 20 февраля придет тепло — до плюс 2. Такие небольшие перепады температур и мокрый снег ожидаются до конца зимы.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Леонид Горбань прогнозировал, что в феврале сохранится переменчивая погода.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

487

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Настя и Потап на пляже

«А ну пошли домой, с***!» Потап нагрубил Насте Каменских

Эллерт и Мишина

«Ты мой рыгунчик»: нежности «холостячки» Мишиной с Эллертом подняли на смех

Ольга Фреймут

«Третьего ребенка выбросили ради второго мужа?» Фреймут получила «укол» от подписчицы

Лиза Монтгомери

В США все же казнили Лизу Монтгомери — после отсрочки введения ей смертельной инъекции

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер