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Погода

Украину сначала завалит снегом, потом ударит 20-градусный мороз, — синоптики

15:54 12 января 2021
Снег

В среду, 13 января, в восточных областях Украины выпадет снег, причем высота его покрова будет достигать 15 см. Об этом ГСЧС Украины сообщает в своем Facebook.

Обильный снегопад будет сопровождаться сильным ветром и метелями, на дорогах будет гололедица. В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях из-за гололеда и налипания мокрого снега будет объявлен желтый уровень опасности.

В четверг, 14 января, прогнозируется прекращение осадков, а затем в страну придет значительное похолодание: ночью будет до 12−18° мороза, а в северных областях — до 21°, в Киеве — 15−19 градусов мороза. Днем температура будет в пределах от -10 до -16°.

Ранее сообщалось, что погоду в Украине серьезно испортит циклон Bartosz.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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