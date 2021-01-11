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Погода

Синоптик предупредила о серьезном ухудшении погоды в Украине

14:41 11 января 2021
Снег

В среду, 13 января, в Украине ожидается циклон Bartosz, который существенно усложнит погоду на юго-востоке и востоке страны, а также в Сумской области — в этих районах ожидается мокрый снег, дождь, снег, налипание мокрого снега и сильный ветер.

«На остальную территорию Украины будет влиять своими фронтами северный циклон Dimitrios», который наконец-то организует зимнюю желанную картинку на улице — будет посыпать снегом, но без сильных снегопадов", — сообщает синоптик Наталья Диденко.

Что же касается погоды во вторник, 12 января, то существенные осадки в большинстве областей страны маловероятны. «Что-то немного „полетает“ в западной части, в Винницкой, Житомирской и Киевской областях, но ничего особенного. В Крыму и Приазовье ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом», — уточняет синоптик.

Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах -2−7 градусов, на юге — около нуля, в течение дня во вторник в большинстве областей Украины ожидается от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве 12 января существенные осадки не ожидаются. Ночью в столице -3 градуса, днем — один градус мороза.

«В дальнейшем температура воздуха будет постепенно снижаться и в период 14−19 января достигать в ночные часы -14−20 градусов», — прогнозирует Наталья Диденко.

Ранее синоптик уже предупреждала, что на Старый новый год, на второй Сочельник, на Крещение Украина будет с морозами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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