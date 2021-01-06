Морозы в Украину придут 10 января: прогноз погоды на ближайшие дни

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, до Рождества включительно продержится сырая и теплая погода.

— 7 января возможны осадки по всей стране, — говорит Наталья Голеня. — До 9 января в Украине днем будут преобладать температуры около 0, по ночам возможен слабый минус. На юге страны столбики термометров днем могут подняться до плюс 10 градусов.

Начиная с 9 января в западных областях, а с 10 января — по всей Украине, кроме крайнего юга, температура опустится ниже нуля, временами возможен снег. Днем и по ночам ожидается до минус 5 градусов. Возможно, на Старый Новый год мороз усилится.

В четверг, 7 января, ожидаются дожди по всей стране, на западе они будут сопровождаться мокрым снегом. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. Дневная температура в западных и северных областях до плюс 2 градусов, на юге — до плюс 11 градусов.

В пятницу, 8 января, на большей части территории страны будет сухо и солнечно. Небольшой дождь возможен на юге, а вот в Сумской области прогнозируется дождь с мокрым снегом. Скорость ветра — до 12 метров в секунду. Минимальная температура днем — до минус 1 градуса. В Крыму- до 10 градусов тепла.

В субботу, 9 января, небольшие дожди возможны на юге, а на востоке — с мокрым снегом. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в западных и северных областях столбики термометров опустятся до отметок плюс 2, на юге воздух прогреется до 10 градусов тепла.

В воскресенье, 10 января, ожидается сухая и солнечная погода, на юге и востоке страны — небольшие дожди. Скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в Черниговской и Сумской областях температура воздуха — до минус 4 градусов, в Крыму — до плюс 4 градусов.

В понедельник, 11 января, дожди с мокрым снегом возможны на юге и в Закарпатской области. Скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на севере столбики термометров опустятся до отметок минус 4. В Крыму — до 4 градуса тепла.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, в январе ожидается три периода морозов.

— С 15 января в Украине резко снизится температура, — сказал «ФАКТАМ» Леонид Горбань. - Ночью ожидается до минус 16. В этот период возможен снег.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Леонид Горбань прогнозировал, что в феврале сохранится переменчивая погода.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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