Рождество встретим с дождем, а на старый Новый год ждите мороз, — синоптик

В Сочельник, 6 января, в Украине удержится влажная погода — местами ожидаются дожди, мокрый снег и снег.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, осадки вероятны на севере страны, на крайнем западе и в Луганской области. На остальной территории — сухо. Температура будет колебаться в пределах + 2 + 6 градусов, на востоке будет прохладнее — до 0 + 3 градуса, а на юге ожидается по-весеннему теплая погода — до + 7 + 13 градусов.

А вот на Рождество, 7 января, погода изменится. «Циклон, который уже сейчас разминается на юго-западе Европы, охватит практически всю Украину дождем и мокрым снегом, а также сильным северо-западным ветром», — предупреждает Диденко.

По ее прогнозам, уже с 9−10 января температура воздуха будет постепенно снижаться на всей территории страны: «На Васыля (Старый Новый год 14 января. — Авт.) и следующий Сочельник, накануне Крещения, мы встретим с морозом».

Что же касается погоды в Киеве, то 6 января в столице будет влажно, ожидаются небольшие осадки, а 7 января синоптик прогнозирует дождь и мокрый снег.

Тем временем в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели погодные итоги 2020 года, который климатологи назвали самым теплым в столице за 140 лет. Так, среднегодовая температура в Киеве поднималась до + 10,9 ° С, что на 3,2 ° С превышает климатическую норму.

«11 месяцев года имели существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, кроме мая, который оказался холоднее климатической нормы. Особенно отличились январь, февраль, март, которые имели самые высокие отклонения от среднемноголетних показателей соответственно на 6,4 ° С, 6,7 ° С, 5,8 ° С», — утверждают в обсерватории.

Самым холодным называлось 7 декабря, когда фиксировалась температура — 9,5 ° С, а самым жарким — 1 сентября, когда температура в тени достигла + 34,7 ° С.

«Всего в 2020 году в Киеве было зафиксировано 36 температурных рекордов, причем больше всего их было в марте — 12», — говорится в сообщении.

Ранее Наталья Диденко предупреждала, что морозы (в основном, ночью) появится в выходные и в начале следующей недели — ближе к празднику Маланки-Васыля.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

70

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter