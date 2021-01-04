Синоптик рассказала, когда в Украине подморозит

Во вторник, 5 января, в Украине будет господствовать циклон Ahmet, который принесет осадки в западные области, а также в Одесскую, Николаевскую, Винницкую, а вечером в Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области. Об этом в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории сухо. Осадки пройдут в виде дождя, местами возможен мокрый снег.

Максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит + 1 -+ 5 градусов, на востоке 0 -+ 3 градуса, в западной части и на юге + 4 -+ 9 градусов.

В Киеве во вторник ожидается облачная погода. Небольшой дождь или мокрый снег вероятны вечером. Температура воздуха в столице 5 января будет колебаться в течение дня в пределах + 1 -+ 3 градусов.

На Сочельник будет сыро, облачно, на Рождество Украину накроет очередной циклон, который принесет осадки, дождь и мокрый снег, а также усиление ветра.

«Небольшой мороз, больше в ночные часы, появится в выходные и в начале следующей недели, ближе к празднику Маланки-Василия», — уточняет Диденко.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в январе в Украине ожидается три оттепели и три периода морозов.

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