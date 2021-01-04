28.24 / 28.52 34.30 / 34.89
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Погода

Синоптик рассказала, когда в Украине подморозит

14:38 4 января 2021
зима

Во вторник, 5 января, в Украине будет господствовать циклон Ahmet, который принесет осадки в западные области, а также в Одесскую, Николаевскую, Винницкую, а вечером в Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области. Об этом в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории сухо. Осадки пройдут в виде дождя, местами возможен мокрый снег.

Максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит + 1 -+ 5 градусов, на востоке 0 -+ 3 градуса, в западной части и на юге + 4 -+ 9 градусов.

В Киеве во вторник ожидается облачная погода. Небольшой дождь или мокрый снег вероятны вечером. Температура воздуха в столице 5 января будет колебаться в течение дня в пределах + 1 -+ 3 градусов.

На Сочельник будет сыро, облачно, на Рождество Украину накроет очередной циклон, который принесет осадки, дождь и мокрый снег, а также усиление ветра.

«Небольшой мороз, больше в ночные часы, появится в выходные и в начале следующей недели, ближе к празднику Маланки-Василия», — уточняет Диденко.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в январе в Украине ожидается три оттепели и три периода морозов.

212

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Богдан и Екатерина Марченко

Вколовший российскую вакцину сын Оксаны Марченко перестал бриться после свадьбы

Мишина

«Холостячка» Мишина намекнула на беременность

Армен Джигарханян

«Кричал: «Мама, мамочка!»: медсестра раскрыла жуткие подробности последних дней Джигарханяна

«Разочаровали под Новый год»: «Дизель шоу» обвинили в плагиате

"Разочаровали под Новый год": "Дизель шоу" обвинили в плагиате

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер