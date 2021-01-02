Синоптики рассказали, ждать ли снега до Рождества

Первое воскресенье 2021 года в Украине обещает быть малооблачным и не по-зимнему теплым — среднедневная температура 3 января будет колебаться в пределах +3-+5 градусов. Об этом в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, холоднее всего будет на востоке, где столбики термометров не поднимутся выше +3 градусов, а теплее всего — на юге и на территории Закарпатья — там ожидается до +12.

Синоптическая карта Европы на 3 января

В Киеве осадки маловероятны, днем может похолодать до 0 градусов, а днем ожидается +3-+5 градусов. Также возможен порывистый юго-восточный ветер.

В свою очередь начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии ТСН посоветовал дожидаться морозов до Рождества, при этом, согласно его прогнозу, больше, чем на неделю, оно не задержится.

«На Рождество погода ухудшится, с 9−10 января будет вторжение холодного воздуха, которое задержится ориентировочно на неделю. Ночью температура будет опускаться до 10−15° мороза», — сказал синоптик.

Также Украинский Гидрометцентр составил прогноз погоды на весь январь, в соответствии с которым средняя месячная температура в Украине составит от 0 до -4 градусов, что на 2−2,5 градуса выше средних многолетних значений.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал «ФАКТАМ», что в январе ожидается три оттепели и три периода морозов.

Фото https://iod.media/

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