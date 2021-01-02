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Погода

Украинцы смогут увидеть звездопад Квадрантиды: где и когда наблюдать

12:14 2 января 2021
звезды

В ближайшую ночь с 2 на 3 января украинцы смогут увидеть в небе мощный метеорный поток Квадрантиды. За «звездным дождем» можно будет наблюдать всю ночь, но особенно активным метеорный поток станет ближе к рассвету. А максимальную интенсивность звездопад обретет после наступления сумерек 3 января, то есть после 18 часов по киевскому времени.

Специалисты обещают, что каждый час можно будет наблюдать до 110−120 метеоров. Естественно, при условии безоблачного неба и в отсутствие помех в виде городского уличного освещения.

Искать радиант — точку на небе, откуда летит метеор, необходимо в созвездии Волопаса (Bootes), рядом с созвездиями Дракона (Draco), Геркулеса (Hercules) и Большой Медведицы (Ursa Major). Кроме метеоров средней яркости, можно будет наблюдать по-настоящему яркие, «огненные» падающие звезды.

звезды

Метеорный поток Квадрантид будет активен до 12 января, но интенсивность с каждой ночью будет слабеть.

Считается, что источником метеорного потока Квадрантиды является малое небесное тело 2003 EH1, которое в свою очередь, может быть связано с кометой, впервые наблюдавшейся около 500 лет назад, а у современных ученых получившей название C/1490 Y1. Сам метеорный поток Квадрантиды получил название от созвездия Стенный Квадрант, которое сейчас не рассматривается как отдельное, а считается частью созвездия Волопаса.

Напомним, помешать наблюдению за звездным небом могут обещанные синоптиками дожди. До 4 января по всей Украине сохраняется вероятность осадков.

Фото pixabay.com, in-the-sky.org

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