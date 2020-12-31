Октябрь в декабре: 2020-й простился с Киевом двумя температурными рекордами

В среду, 30 декабря, в Киеве зафиксирована рекордно высокая температура. Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В Киеве впервые за 140 лет 30 декабря среднесуточная температура воздуха достигла +5,3°С, что на 0,7° С выше предыдущего рекорда для этого дня, установленного в 1913 году. Превышение климатической нормы составило 7,3°С, как в конце октября.

После полудня максимальная температура в Киеве поднялась до +7,5°С, в результате рекорд 1987 года был превышен на 0,2°С. А утром в четверг, 31 декабря, температура была +7,6°С — это на 4,4 градуса выше, чем рекордная температура 1980 года.

Напоминаем, температурный рекорд поставил также октябрь 2020 года.

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