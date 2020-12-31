Украинцы встретят Новый год под дождем, но похолодание уже на подходе

На новый год в Украине, в некоторых регионах резко изменится погода, но в целом будет слякотно. Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

На Новый год в Украину придет теплый атлантический воздух. В результате из осадков будут, преимущественно, дожди. Без осадков погода будет только в восточной части Украины.

На основной части территории страны в новогоднюю ночь будет от +1 до +5 градусов. Днем в пятницу, 1 января, — от +4 до +10 градусов, в Крыму до 14 градусов тепла.

А уже с понедельника, 4 января, ожидается похолодание.

Ранее сообщалось, что к Рождеству в Украину придут морозы — температура будет опускаться до минус 10 градусов.

Фото: pixabay.com

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