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Погода

Ощутимый мороз: синоптики дали прогноз погоды на Рождество

10:51 30 декабря 2020
Люди пьют глинтвейн

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, в последние дни 2020-го и в начале 2021 года будет стоять почти весенняя погода.

— Снижение температуры возможно к 3 января, — говорит Наталья Голеня. — Столбики термометров ночью опустятся до минус 5 градусов, а на востоке страны — и до минус 8. Днем ожидается около 0 или слабый плюс. А в ближайшее время, до 2 января, будет преимущественно плюсовая температура: от 3 до 8 градусов тепла, на юге — даже до плюс 13.

— Новый год будет со снегом?

— Настоящая зима на Новый год будет в Карпатах, где 30 и 31 декабря ожидается существенный снег. В новогоднюю ночь на севере страны, а также в столице возможен дождь с мокрым снегом.

К Рождеству, 6 и 7 января, ночная температура значительно снизится — до 3−8 градусов мороза, на востоке — до минус 10. Днем будет около 0.

В четверг, 31 декабря, на западе страны возможны дожди. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Луганской области столбики термометров опустятся до 0, в Крыму воздух прогреется до 13 градусов тепла.

В пятницу, 1 января, дожди накроют практически всю страну, кроме восточных областей и Крыма. Скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на западе и востоке температура плюс 2−4 градуса, в центре — плюс 6−8, в Крыму — до 10 градусов тепла.

В субботу, 2 января, на всей территории страны ожидается сухая и солнечная погода. Скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем температура воздуха около плюс 5 градусов, на востоке ниже — плюс 2. В Крыму 11 градусов тепла.

В воскресенье, 3 января, все еще сухо и солнечно, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Дневная температура около плюс 5 градусов, на востоке — до плюс 2, в Крыму — 11 градусов тепла.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал «ФАКТАМ», что в январе ожидается три оттепели и три периода морозов. «С 15 января в Украине резко снизится температура. Ночью столбики термометров опустятся к отметке минус 16 градусов. В этот период выпадет снег», — спрогнозировал Горбань.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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