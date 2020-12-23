Снег сменится дождем, ветер усилится до штормового: погода приготовила украинцам новый сюрприз

В четверг, 24 декабря, в Украине прогнозируется потепление, которое еще больше осложнит ситуацию на дорогах. Об этом синоптик Наталья Диденко сообщает в своем Facebook.

Потепление начнет превращать снег в дождь, на дорогах будет гололедица. Температура на Западе и Юге днем станет достигать +10 градусов.

Осадки возможны на Западе, Севере, Юге Украины и в западных районах центральной части. Южный ветер может достигать штормовых значений.

На Востоке сохранится температура ниже нуля: ночью до 10 градусов мороза. В Харьковской области может выпасть снег.

В Киеве возможен дождь. Температура воздуха днем будет достигать +3 градусов.

Напоминаем, резкая перемена погоды в Киеве повысила риск получения травм.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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