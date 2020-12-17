Николай принесет дождь со снегом: синоптики рассказали о погоде в выходные

В начале недели синоптики предупреждали, что в Украину придет антициклон Yadigar, который принесет с собой оттепель, туманы, гололед. Какой же погоды стоит ожидать во второй половине декабря? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным украинским синоптикам.

В пятницу, 18 декабря, ожидается сухая и пасмурная погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на востоке местами столбики термометров опустятся до минус 1 градуса, а в Крыму и Закарпатской области воздух прогреется до 5−6 градусов тепла.

В субботу, 19 декабря, в День святого Николая, небольшой снег с дождем возможен в Сумской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в центральных, северных и восточных областях до 1 градуса мороза, в Крыму и Закарпатье — до 5 градусов тепла.

В воскресенье, 20 декабря, небольшой дождь со снегом возможен на севере и востоке Украины, а также в Крыму, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в западных, местами в северных и центральных областях столбики термометров опустятся до минус 1, в южных и в западных регионах воздух местами прогреется до 4 градусов тепла.

В понедельник, 21 декабря, возможен снег в Луганской и Донецкой областях, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в северных, центральных и восточных областях ожидается минус 1, в Закарпатской области — до 6 градусов тепла.

По словам народного синоптика Владимира Деркача, нынешняя зима порадует нетипичным теплом — зимним бабьим летом.

— В середине первого зимнего месяца потеплеет, днем и ночью сохранятся плюсовые показатели температуры, — рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик. — А вот в День святого Николая, 19 декабря, ночью температура может существенно снизиться. Последняя декада декабря ожидается теплой, с нетипичной для зимы погодой. Только под конец года возможны незначительные заморозки и снег.

А народный синоптик Леонид Горбань в интервью «ФАКТАМ» сообщил, что в День святого Николая столбики термометров могут опуститься до минус 13, также в праздник возможен снег. «По моим расчетам, с 18 по 28 декабря в Украине может установиться достаточно холодная погода. В этот период стоит ожидать до 10−13 ниже нуля, возможны снегопады. К сожалению, погода на Новый год будет теплой и дождливой. Это связано с тем, что 29 декабря в Украине начнется оттепель. Так, в последние дни уходящего года, с 29-го по 31 декабря, будут наблюдаться хоть и небольшие, но плюсовые значения — 1−3 выше нуля. Кроме того, в этот период возможен снег с дождем», — сказал Леонид Горбань. Кроме того, ранее Горбань сообщил «ФАКТАМ», что в январе ожидается три оттепели.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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